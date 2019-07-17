2019-07-17T12:16:23+03:00
В мире

Трамп прокомментировал резолюцию, осуждающую его расистские высказывания

Американский президент похвалил республиканцев за единство, проявленное при голосовании
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Американский президент похвалил республиканцев за единство, проявленное при голосованииАмериканский президент похвалил республиканцев за единство, проявленное при голосованииФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп похвалил Республиканскую партию за единство, которые республиканцы продемонстрировали, проголосовав против резолюции, осуждающей высказывания главы Белого дома в адрес нескольких женщин-демократов, приехавших в Соединенные Штаты из других стран.

«Так здорово видеть, насколько единой была Республиканская партия на сегодняшнем голосовании по поводу заявлений, которые я сделал о четырех конгрессменах-демократах», - написал американский лидер в Twitter, отметив, что во время голосования было заметно как члены Палаты демократов «теперь преданы этой горечи и ненависти» со стороны этих женщин.

«Ну и денек!», - заключил Трамп, напомнив, что против резолюции проголосовали 187 республиканцев, а за только четверо.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, во вторник, 16 июля, Палата представителей конгресса приняла резолюцию о критики Трампа в отношении представительниц Демократической партии в американском Конгрессе. Документ поддержали 240 американских законодателей, 187 проголосовали против. Напомним, 14 июля, глава Белого дома обрушился с критикой на женщин-демократов, приехавших в США из других стран. В своем Twitter он предложил им «уехать обратно» и наладить жизнь на родине

ИСТОЧНИК KP.RU

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