Названы лучшие вакансии для самых ленивых

СЕГОДНЯ 12:35 2019-07-17T12:35:07+03:00

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Эксперты озвучили самые странные, но оттого не менее высокооплачиваемые вакансии для не желающих напрягаться на работе соискателей

Первая вакансия - тестировщик матрасов. Производитель спальных принадлежностей предлагает за оценку качества отдыха на своей продукции 10 тысяч долларов за 30 часов работы.

Идеальные варианты для лета со сходной оплатой - тестирование бассейнов в отелях США, ревизии ребрышек на австралийских барбекю и написание отзывов после катания на английских элитных яхтах. Написание подобной рецензии принесет автору более тысячи долларов.

Любителям хмельного подойдет работа пивного эксперта. В обязанности специалиста широкого профиля входят помимо дегустации есть посещение и оценка тематических мероприятий и отслеживание трендов в индустрии, сообщает сайт m24.ru.

В марте 2019 года австралийский миллионер Мэтью Лепри опубликовал вакансию личного помощника, обязанного сопровождать его в путешествиях и помогать в ведении бизнеса. Кандидату сулит оклад в 52 тысячи долларов в год и полная оплата проживания.

Последней вакансией стала должность островного палача на Шри-Ланке. Президент страны публично заявил об отсутствии намерения отменять высшую меру наказания в 2018 году, и годом позже правительство открыло набор на должность исполнителя.

ИСТОЧНИК KP.RU