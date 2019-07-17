В 2020 году скорректируют стратегию национальной безопасности России

СЕГОДНЯ 12:45 2019-07-17T12:45:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев провел заседание межведомственной комиссии по проблемам стратегического планирования. На нем обсудили стратегию национальной безопасности России. Ее скорректируют в 2020 году, тогда же завершится разработка стратегии социально-экономического развития страны.

- Актуальность данной задачи обозначена, в том числе, в связи с предстоящей в 2020 году корректировкой Стратегии национальной безопасности и необходимостью завершения разработки Стратегии социально-экономического развития России. Подчеркнута важность обеспечения взаимосвязанности этих документов, - говорится в сообщении Совбеза.

Отдельное внимание уделили на необходимость улучшить качество прогнозов, которые разрабатывают местные эксперты. По мнению Патрушева, это особенно важно в нынешних условиях.

- Жизненно необходимо иметь четкое понимание тех угроз, потенциальных вызовов и рисков, с которыми Россия может столкнуться в долгосрочном периоде, - резюмировал Патрушев.

ИСТОЧНИК KP.RU