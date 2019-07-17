Билла Гейтса подвинули в рейтинге самых богатых людей мира

СЕГОДНЯ 13:05 2019-07-17T13:05:32+03:00

Гейтс никогда прежде не занимал место ниже второй строчки. Фото: REUTERS

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Впервые за семилетнюю историю существования рейтинга миллиардеров основатель Microsoft Билл Гейтс опустился ниже второго метра, его место в индексе богачей этого года занял президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.

Создатель одного из самых узнаваемых брендов мира обошел американского бизнесмена более чем на 200 миллионов долларов. Его общее состояние оценили в 107.6 миллиардов долларов. В прошлом году Арно был признан самым богатым человеком Европы. Второй год подряд мировой рейтинг возглавляет основатель Amazon Джефф Безос, за прошедший год стоимость его активов увеличилась до 125 миллиардов долларов.

Однако, как уточняет опубликовавшее рейтинг агентство Bloomberg, Билл Гейтс вернул бы себе взятое 7 лет назад первое место, оставшись самым богатым человеком мира, если бы не рекордные траты на благотворительность. За 2019 год Гейтс пожертвовал более $35 миллиардов в основанный им с супругой фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Весь собранный фондом капитал, как ранее рассказывал основатель Microsoft, направляется на глобальное улучшение здравоохранения, сокращение нищеты, расширение образовательных возможностей и доступа к информационным технологиям.

ИСТОЧНИК KP.RU