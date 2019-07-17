Умер итальянский писатель Андреа Камиллери

СЕГОДНЯ 13:13 2019-07-17T13:13:09+03:00

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В среду, 17 июля, в возрасте 93 лет в римском госпитале Святого Духа умер одним из наиболее популярных современных итальянских создателей детективов Андреа Камиллери.

17 июня после сердечного приступа прозаик был доставлен в госпиталь и помещён в отделение реанимации. В распространённым римским госпиталем сообщается, что «критическое состояние, в котором находился писатель, в последние часы резко обострилось».

Итальянский писатель, сценарист и режиссёр известен своей серией романов о полицейском комиссаре Монтальбано. Незадолго до кончины он начал готовить концертную программу «Самозащита Каина», которая должна была проходить в античных римских термах Каракаллы.

Указом президента Италии от 2 июня 1996 года Камиллери был награждён серебряной медалью «За вклад в развитие культуры и искусства», а указом от 23 января 2003 года ему было присвоено звание Великого офицера ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». За вклад в искусство слова в 2015 году писать стал лауреатом «Премии им. Н. В. Гоголя в Италии».

ИСТОЧНИК KP.RU