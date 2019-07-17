Google заблокировал YouTube-канал «Ридуса»

СЕГОДНЯ 13:48 2019-07-17T13:48:51+03:00

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Сервис Google заблокировал YouTube-канал издания «Ридус». В редакции отмечают, что никаких предупреждений о нарушениях не поступало.

Данные действия связывают с жалобами, которые могли поступать от политически мотивированных жалоб украинских пользователей.

В последние дни на YouTube-канале публиковалось несколько видеозаписей, в том числе касающихся вопроса украинского кризиса. Так же был опубликован ролик из зала суда над украинским боевиком Виталием Маркивым в Италии, который получил 24 года тюрьмы за убийство журналистов в Донбассе.

Ранее менеджер по продукции Google Дэвид Монсис заявил, что сотрудники компании прослушивают запросы пользователей голосовым помощникам Google Home или приложению Google Assistant. После этого записи отдают лингвистам, которые особенности именно этого языка.

По информации CNBC, примерно тысячу звуковых сообщений в адрес Google Assistant получил бельгийский портал VRT.

ИСТОЧНИК KP.RU