Поставки Индии российских С-400 завершатся к апрелю 2023 года

СЕГОДНЯ 14:36 2019-07-17T14:36:48+03:00

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Поставки российских зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» в Индию вероятнее всего завершатся к апрелю 2023 года. Соответствующие заявление сделал первый замглавы минобороны Индии Шипад Наик.

Пятого октября 2018 года был подписан контракт на поставку Индии С-400 из России. Поставки, вероятно, завершатся к апрелю 2023 года

Напомним, осенью прошлого года Индия стала третьей страной после Китая и Турции, которая заключила с Москвой договор о поставке комплексов С-400. В свою очередь Вашингтон выразил обеспокоенность закупками Индией российских ЗРС и пригрозил Нью-Дели санкциями.

На этой неделе активно идут поставки комплектующих для С-400 в Турцию. Во вторник, 16 июля, на авиабазу Мюртед в провинции Анкара прибыл двенадцатый самолет c компонентами российских зенитно-ракетных систем на борту.

ИСТОЧНИК KP.RU