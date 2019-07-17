Завод «Амкодор» в Карелии выпустил первый образец форвардера

СЕГОДНЯ 14:23 2019-07-17T14:23:38+03:00

В Карелии на заводе ООО «Амкодор-Онего» собран первый опытный образец форвардера. После прохождения сертификации на соответствия технормам Таможенного союза №10 машину запустят в серийное производство. В этом году будет сертифицировано 3 модели техники,

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Приоритетный инвестпроект «Создание и освоение промышленного производства лесозаготовительной техники в Республике Карелия» реализуется на одном из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий – ОАО «АМКОДОР». Создание завода по выпуску машин для лесопромышленного комплекса - харвестеров, форвардеров, лесопогрузчиков и трелевочных машин разворачивается на промышленной площадке бывшего ОТЗ.

На днях завод представил первый образец форвардера. Он оснащен передним отвалом и предназначен для сбора, погрузки и транспортировки по территории лесосек и лесовозных дорог сортиментов и других круглых лесоматериалов, а также для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, операций сортировки и складирования древесины. Машина - грузоподъемностью 14 тонн, за один рейс способна перевозить до 18 кубических метров лесоматериала. Благодаря гидромеханической трансмиссии, форвардер может двигаться на большие расстояния своим ходом на скорости до 28 км/час - благодаря этому можно последним рейсом самостоятельно доставить груз на склад.

Выпуск эталонного образца - эпохальный шаг в реализации первого этапа проекта производства крупноузловой сборки техники. В 2019 объем инвестиций составит 500 млн рублей, будет создано 70 рабочих мест. Сейчас на заводе уже работают 40 человек. А к концу года предприятие соберет 15 лесозаготовительных машин. Параллельно будет разворачиваться его модернизация и реконструкция.

Фото пресс-службы Главы Республики Карелия.

Плавно предприятие перейдет от крупноузловой сборки на полный цикл производства – начиная от раскроя металла до покраски машин.

- Большое спасибо холдингу «Амкодор», его руководству и собственнику, которые приняли решение открыть производство именно в Петрозаводске. Еще полгода назад на бывшей площадке ОТЗ были пустые цеха. Мы приложили все усилия, чтобы найти инвестора, который вместе с нами решился на реализацию этого крупного проекта. Огромную поддержку нам оказали Госкомиссия по подготовке к 100-летию образования республики во главе с Николаем Патрушевым, Минпромторг России. Для Карелии и для всей страны это прорывной шаг: у нас будет производиться техника, которая заместит продукцию, поставляемую сейчас из других стран, - заявил премьер-министр Правительства республики Александр Чепик.

Как отметил генеральный директор предприятия «Амкодор-Онего» Сергей Гайтюкевич, выбор в пользу Карелии был сделан по нескольким причинам. Основные - это отношение руководства региона к бизнесу, инвесторам и предоставляемые преференции. Кроме того, в прежние годы в республике уже было развито производство лесозаготовительной техники, так что у нее есть кадры и потенциал.

В целом в проект планируется инвестировать 14 млрд рублей, создать не менее 500 рабочих мест, увеличить поступления налоговых отчислений в бюджеты различных уровней.

Инвестпроект будет представлен на Шестом форуме регионов России и Беларуси, который пройдет в Санкт-Петербурге 17-18 июля.

Фото пресс-службы Главы Республики Карелия.

ИСТОЧНИК KP.RU