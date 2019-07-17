Глава украинского ПАСЕ сообщил, что на вокзале Киева его сумка стала на кошелек легче

СЕГОДНЯ 15:53 2019-07-17T15:53:51+03:00

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Глава украинской делегации в ПАСЕ, спикер Верховной рады Владимир Арьев призвал полицию Киева и руководство Украинских железные дорог скоординироваться и установить качественные камеры видеонаблюдения с возможностью детализации. Такое предложение политик сделал после того, как на железнодорожном вокзале в Киеве у него украли кошелек.

«Уже попала в сеть история, как на киевском вокзале моя сумка стала на кошелек легче, - написал Арьев на странице в Facebook, - поэтому я обращаюсь к полиции Киева и "Укрзализныци" - скоординируйтесь и установите наконец достаточное количество качественных камер видеонаблюдения с возможностью детализации, чтобы грабителей и щипачей можно было идентифицировать и ловить на горячем и привлекать к уголовной ответственности».

По словам депутата это было не ограбление, а работа профессиональных карманников. Политик сообщил, что заявление в полицию он не подавал, потому что должен был садиться на поезд и ехать в Винницу.

ИСТОЧНИК KP.RU