2019-07-17T15:53:51+03:00
Политика

Глава украинского ПАСЕ сообщил, что на вокзале Киева его сумка стала на кошелек легче

Владимир Арьев призвал киевскую полицию и Украинские железные дороги скоординироваться и установить качественных камер видеонаблюдения
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Глава украинского ПАСЕ сообщил, что на вокзале Киева его сумка стала на кошелек легчеГлава украинского ПАСЕ сообщил, что на вокзале Киева его сумка стала на кошелек легчеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава украинской делегации в ПАСЕ, спикер Верховной рады Владимир Арьев призвал полицию Киева и руководство Украинских железные дорог скоординироваться и установить качественные камеры видеонаблюдения с возможностью детализации. Такое предложение политик сделал после того, как на железнодорожном вокзале в Киеве у него украли кошелек.

«Уже попала в сеть история, как на киевском вокзале моя сумка стала на кошелек легче, - написал Арьев на странице в Facebook, - поэтому я обращаюсь к полиции Киева и "Укрзализныци" - скоординируйтесь и установите наконец достаточное количество качественных камер видеонаблюдения с возможностью детализации, чтобы грабителей и щипачей можно было идентифицировать и ловить на горячем и привлекать к уголовной ответственности».

По словам депутата это было не ограбление, а работа профессиональных карманников. Политик сообщил, что заявление в полицию он не подавал, потому что должен был садиться на поезд и ехать в Винницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Госдума обсуждает упрощение получения вида на жительство
Медведев: переход на электронные паспорта может начаться в 2023 году
Песков: Киев и Москва не ведут переговоры по обмену украинских моряков
Глава правящей партии Грузии выступает за нормализацию отношений с РФ
Москалькова предложила пересмотреть решение суда в отношении украинских моряков
В Кремле обеспокоены ситуацией с обвинением матери тяжелобольного ребенка
В Кремле назвали предложение Володина о поправках в конституцию темой для дискуссии
Выгодная осень: 10000 билетов от 1000 рублей!
Нарушение работы ЗАГСов оказалось обычным системным обновлением
Оппозиционеры, сдавшие фальшивые подписи, могут попасть под уголовное дело
В Пекине высоко оценили слова Лаврова об отсутствии "китайской угрозы"
Генерал-майор Кожин рассказал о перспективах российской морской авиации
Зеленский устроил перепалку с директором аэропорта в Николаеве