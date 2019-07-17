2019-07-17T14:59:28+03:00
Москва

На выборах в Мосгордуму зарегистрировали 233 кандидата

В регистрации отказано 39 самовыдвиженцам и 18 представителям партий
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Выборы в Мосгордуму намечены на 8 сентября. ФОТО АГН МоскваВыборы в Мосгордуму намечены на 8 сентября. ФОТО АГН Москва
Изменить размер текста:

233 кандидата – именно столько примут участие в выборах в Мосгордуму седьмого созыва, которые пройдут 8 сентября. Об этом рассказал председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

«В итоге до окружных избирательных комиссий к 6 июля дошли 290 человек, которые сдали документы на регистрацию. Остальные снялись с выборов. Из 290 человек на сегодняшний день по итогам этапа зарегистрированы 233 кандидата, из них 171 - представители партий», - подытожил глава Мосгоризбиркома.

Отметим, что всего выдвигались 426 человек. Отказано было 57 кандидатам: 39 самовыдвиженцам и 18 представителям партий.

Напомним, Московская городская дума объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов 6 июня. Кандидатам, которые идут на выборы от непарламентских партий, а также самовыдвиженцам, необходимо было собрать 4,5-5 тысяч подписей избирателей своего избирательного округа, или 3% от их общего числа.

Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября. В столице создан штаб по контролю за электронным голосованием. Эксперимент пройдет на трех участках – в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове. Их выбрали сами жители столицы на портале "Активный гражданин".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нижний Новгород вошел в список самых безопасных городов мира, вместе с Абу Даби
Большинство россиян хорошо относятся к Украине
В России существенно увеличилась естественная убыль населения
Поставки Индии российских С-400 завершатся к апрелю 2023 года
Пассажиры задержанного в Греции самолета вызвали в аэропорт консула России
Макет Москвы на ВДНХ увеличат на тысячу зданий
Завод «Амкодор» в Карелии выпустил первый образец форвардера
Илон Маск показал считывающий мысли чип
Уникальная российская подлодка получит крылатые ракеты «Калибр»
Google заблокировал YouTube-канал «Ридуса»
Путин поздравил фон дер Ляйен с избранием на пост председателя Еврокомиссии
Российские эксперты назвали главный фактор развития рака
Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
Премьер-министр Малайзии разочарован ходом расследования дела о крушении MH17
Билла Гейтса подвинули в рейтинге самых богатых людей мира
В Москве возведут 12 новых внеуличных пешеходных переходов
Суд на три месяца продлил арест шести украинским морякам
В 2020 году скорректируют стратегию национальной безопасности России
Выгодная осень: 10000 билетов от 1000 рублей!