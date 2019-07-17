На выборах в Мосгордуму зарегистрировали 233 кандидата

СЕГОДНЯ 14:52 2019-07-17T14:59:28+03:00

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233 кандидата – именно столько примут участие в выборах в Мосгордуму седьмого созыва, которые пройдут 8 сентября. Об этом рассказал председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

«В итоге до окружных избирательных комиссий к 6 июля дошли 290 человек, которые сдали документы на регистрацию. Остальные снялись с выборов. Из 290 человек на сегодняшний день по итогам этапа зарегистрированы 233 кандидата, из них 171 - представители партий», - подытожил глава Мосгоризбиркома.

Отметим, что всего выдвигались 426 человек. Отказано было 57 кандидатам: 39 самовыдвиженцам и 18 представителям партий.

Напомним, Московская городская дума объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов 6 июня. Кандидатам, которые идут на выборы от непарламентских партий, а также самовыдвиженцам, необходимо было собрать 4,5-5 тысяч подписей избирателей своего избирательного округа, или 3% от их общего числа.

Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября. В столице создан штаб по контролю за электронным голосованием. Эксперимент пройдет на трех участках – в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове. Их выбрали сами жители столицы на портале "Активный гражданин".

ИСТОЧНИК KP.RU