Нижний Новгород вошел в список самых безопасных городов мира, вместе с Абу Даби

СЕГОДНЯ 15:10 2019-07-17T15:10:16+03:00

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Рейтинг безопасности городов мира составили эксперты исследовательского сервиса Numbeo. Всего исследователи оценили данные о 328 городах. Возглавила рейтинг столица ОАЭ Абу Даби, следом идет турецкий Эскишехир. Но и российские города тоже оказались в списке. Самая высокая позиция у Нижнего Новгорода, он расположился на 53 позиции. Индекс безопасности города составил 72,97 балла.

Жить в Нижнем Новгороде безопаснее, чем в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге. Первые два города расположились на 133 и 143 местах, а последний на 198 позиции. Замыкает список российских городов Новосибирск, он занял 204 место.

А вот самым небезопасным городом планеты признаны Каракас (Венесуэла), Питермарицбург в ЮАР, Порт Морсби в Папуа — Новой Гвинее, Сан-Педро-Сула в Гондурасе, южноафриканские Претория, Дурбан и Йоханнесбург, а также Форталеза, Сальвадор и Рио-де-Жанейро в Бразилии, сообщает телеканал «360».

Ранее был составлен еще один рейтинг, который оценивал качество жизни в городах мира. Международный список разбавил Нижний Новгород, ему досталось 109-е место в рейтинге лучших городов мира по качеству жизни, что стало наивысшим результатом России. Таким образом именно этот населенный пункт был признан наиболее комфортным для проживания в пределах нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU