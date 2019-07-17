Минздрав предложил запретить продажу алкоголя и табака во дворах жилых домов

СЕГОДНЯ 15:17 2019-07-17T15:17:40+03:00

Главный внештатный нарколог ведомства завил, что должны быть организованы алкомаркеты на отдалённом расстоянии от жилья

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Необходим вывод всей алкогольной и табачной продукции из малых магазинов во дворах жилых домов и организация крупных алкомаркетов на отдалённом расстоянии от жилья. Соответствующие заявление сделал главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

«Это все распивается тут же во дворах на детских площадках, среди детей, и подается соответствующий пример поведения. Мы полагаем обязательным вывод всей алкогольной и табачной продукции из этих малых магазинов с организацией крупных алкомаркетов», - цитирует ТАСС слова Брюна о маленьких продуктовых магазинах во дворах.

По его словам, «алкомаркеты должны находиться «на пустыре или на более-менее отдалённом расстоянии от жилья».

Напомним, законопроект о создании алкомаркетов - специализированных магазинов, где будет продаваться только спиртное и курево был внесен в Госдуму еще в январе этого года. Минздрав тогда поддержал эту идею.

ИСТОЧНИК KP.RU