Минздрав предложил запретить продажу алкоголя и табака во дворах жилых домов
Необходим вывод всей алкогольной и табачной продукции из малых магазинов во дворах жилых домов и организация крупных алкомаркетов на отдалённом расстоянии от жилья. Соответствующие заявление сделал главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
«Это все распивается тут же во дворах на детских площадках, среди детей, и подается соответствующий пример поведения. Мы полагаем обязательным вывод всей алкогольной и табачной продукции из этих малых магазинов с организацией крупных алкомаркетов», - цитирует ТАСС слова Брюна о маленьких продуктовых магазинах во дворах.
По его словам, «алкомаркеты должны находиться «на пустыре или на более-менее отдалённом расстоянии от жилья».
Напомним, законопроект о создании алкомаркетов - специализированных магазинов, где будет продаваться только спиртное и курево был внесен в Госдуму еще в январе этого года. Минздрав тогда поддержал эту идею.
ИСТОЧНИК KP.RU