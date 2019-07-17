2019-07-17T15:27:59+03:00
Политика

Генерал-майор Кожин рассказал о перспективах российской морской авиации

Летные характеристики самолетов почти идеальны, но аппаратура требует модернизации
Никита Ключенков
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Начальник морской военной авиации генерал-майор Игорь Кожин.Начальник морской военной авиации генерал-майор Игорь Кожин.Фото: Министерство обороны РФ
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Сегодня, 17 июля, Авиация ВМФ отмечает свое 103-летие. В честь этого события начальник морской военной авиации Игорь Кожин подробно рассказал о реалиях и перспективах этого рода войск.

Им было отмечено, что до конца 2019 года планируется поставить более сотни летающих аппаратов. В основном самолеты Су-30СМ и вертолеты Ка-27М. Причем модернизация летных качеств вооружения более не требуется, дальнейшее развитие вооружения лежит в сфере улучшения бортовой аппаратуры, сообщает телеканал «Звезда».

«К примеру, мы создаем систему загоризонтного управления (на западном направлении эта работа практически завершена), благодаря которой с пунктов управления полетами можно не только видеть все самолеты на экранах локаторов, но и иметь с ними гарантированную связь», - рассказал Игорь Кожин.

Несмотря на необходимость модернизации техники и развития управленческой структуры войск главным фактором боеспособности войск были и остаются пилоты. По словам генерал-майора Кожина «основу морской авиации составляют не не самолеты и их начинка, не отработанные до автоматизма какие-то элементы и организация службы, а люди».

ИСТОЧНИК KP.RU

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