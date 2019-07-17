Оппозиционеры, сдавшие фальшивые подписи, могут попасть под уголовное дело

СЕГОДНЯ 15:48 2019-07-17T15:51:02+03:00

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Целый ряд так называемых оппозиционных кандидатов были сняты с регистрации на выборы в Мосгордуму из-за обнаруженных в их подписных листах подписей умерших людей. На этих кандидатов в скором времени могут быть заведены уголовные дела. Об этом заявил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«[Кандидаты] лучше бы со своими сборщиками разобрались, это же уголовная ответственность», — заявил Валентин Горбунов 17 июля в ходе пресс-конференции. Он также отметил, что члены окружных избиркомов могут отправиться в полицию с данными о включении в подписные листы "мертвых душ". Тогда сборщики могут быть привлечены к ответственности по 327 статье УК РФ.

По его словам, подписи умерших людей обнаружены в подписных листах кандидата в депутаты от 43-го округа Любови Соболь, кандидата в депутаты от 5-го округа Дмитрия Гудкова, а также ряда других независимых кандидатов. Прецеденты по обращению по таким фактам в полицию уже были, добавил Горбунов.

Отметим, на выборах в Мосгордуму зарегистрировано 233 кандидата, из низ 179 человек — это представители партий: 45 кандидатов из ЛДПР, 44 — из КПРФ, 40 — из «Справедливой России», двое — из «Яблока», 32 — из «Коммунистов России», четверо — из «Родины», по одному кандидату из «Гражданской силы», «Партии Зеленых» и «Партии Роста». От «Единой России» кандидат выдвинут не был.

ИСТОЧНИК KP.RU