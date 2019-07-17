2019-07-17T16:42:01+03:00
Политика

В Кремле обеспокоены ситуацией с обвинением матери тяжелобольного ребенка

Елену Богомилову уличили в контрабанде незарегистрированного в России лекарства от судорог
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мальчик тяжело и неизлечимо болен. Фото: Фонд "Дом с маяком"Мальчик тяжело и неизлечимо болен. Фото: Фонд "Дом с маяком"
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В Кремле обеспокоены ситуацией с выдвижением обвинения в контрабанде против Елены Богомиловой, которая заказала из-за границы незарегистрированное в России лекарство для своего тяжелобольного сына.

Сайт kp.ru писал, что ребенок женщины страдает от неизлечимого генетического заболевания - болезнь Баттена. Мальчика мучают сильные судороги, и чтобы помочь ему Елена решила заказать содержащий психотропные вещества препарат Фризиум, который ей посоветовал врач.

Россиянку задержали прямо на почте и отпустили лишь по многочисленным просьбам благотворительных фондов. Правда, в МВД эту информацию уже опровергли.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к настоящему моменту инцидент удалось частично разрешить, однако уголовное дело в отношении Богомиловой все еще существует.

"Действительно вызывают обеспокоенность подобные случаи, понятно, когда речь идет о каких-то злоупотреблениях, но в данном случае речь идет о матери больного ребенка", - сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что вопрос о подобных ситуациях уже поднимался на прямых линиях с президентом, и тогда министр здравоохранения России Вероника Скворцова обещала разобраться в ситуации.

"Мы обязательно свяжемся с Минздравом и попросим активизировать работу в этом направлении", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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