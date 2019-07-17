В Кремле обеспокоены ситуацией с обвинением матери тяжелобольного ребенка
В Кремле обеспокоены ситуацией с выдвижением обвинения в контрабанде против Елены Богомиловой, которая заказала из-за границы незарегистрированное в России лекарство для своего тяжелобольного сына.
Сайт kp.ru писал, что ребенок женщины страдает от неизлечимого генетического заболевания - болезнь Баттена. Мальчика мучают сильные судороги, и чтобы помочь ему Елена решила заказать содержащий психотропные вещества препарат Фризиум, который ей посоветовал врач.
Россиянку задержали прямо на почте и отпустили лишь по многочисленным просьбам благотворительных фондов. Правда, в МВД эту информацию уже опровергли.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к настоящему моменту инцидент удалось частично разрешить, однако уголовное дело в отношении Богомиловой все еще существует.
"Действительно вызывают обеспокоенность подобные случаи, понятно, когда речь идет о каких-то злоупотреблениях, но в данном случае речь идет о матери больного ребенка", - сказал представитель Кремля.
Песков напомнил, что вопрос о подобных ситуациях уже поднимался на прямых линиях с президентом, и тогда министр здравоохранения России Вероника Скворцова обещала разобраться в ситуации.
"Мы обязательно свяжемся с Минздравом и попросим активизировать работу в этом направлении", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря.
ИСТОЧНИК KP.RU