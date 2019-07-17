2019-07-17T16:41:06+03:00
Общество

Госдума обсуждает упрощение получения вида на жительство

Законопроект составило Правительство по поручению Путина
Никита Ключенков
Поделиться:
Комментарии: comments3
Важность законопроекта особо подчеркнул спикер нижней палаты парламента Вячеслав ВолодинВажность законопроекта особо подчеркнул спикер нижней палаты парламента Вячеслав ВолодинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект по миграционному законодательству. Новые правила упростят получение разрешения на временное пребывание и вида на жительство.

«Данным законопроектом мы расширяем возможности для наших соотечественников, русскоязычных граждан из государств – республик бывшего СССР, выпускников российских вузов, иностранных граждан, которые желают жить и работать в Российской Федерации» — напомнил в ходе заседания заместитель председателя профильного комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин, сообщает ФАН.

Важность законопроекта особо подчеркнул спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин и упомянул, что соответствующие поправки в законодательство подготовлены по поручению Владимира Путина: «Главой государства последовательно реализуется политика поддержки наших соотечественников, которые живут в других странах, но хотят жить в России. В первую очередь, это касается тех, кто у себя на родине стал жертвой политических конфликтов и войн».

Также он напомнил что такие категории граждан не должны сталкиваться с бюрократической волокитой, а документы для проживания должны оформляться в максимально сжатые сроки. В случае принятия законопроекта новые правила вступят в силу через 90 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Япония спустила на воду новый миноносец с системой ПРО Aegis
На итальянском пляже спасли семью дельфинов
Суд продлил арест на три месяца всем 24 украинским морякам
Выгодная осень: 10000 билетов от 1000 рублей!
Арестованные за разбой бойцы спецназа ФСБ похитили 136 млн рублей
"Разруха в голове". Саакашвили сравнил современную Украину с УССР
Турецкий дипломат погиб в результате вооруженного нападения в Ираке
Медведев: переход на электронные паспорта может начаться в 2023 году
Песков: Киев и Москва не ведут переговоры по обмену украинских моряков
Глава правящей партии Грузии выступает за нормализацию отношений с РФ
Москалькова предложила пересмотреть решение суда в отношении украинских моряков
В Кремле обеспокоены ситуацией с обвинением матери тяжелобольного ребенка
В Кремле назвали предложение Володина о поправках в конституцию темой для дискуссии
Глава украинского ПАСЕ сообщил, что на вокзале Киева его сумка стала на кошелек легче
Нарушение работы ЗАГСов оказалось обычным системным обновлением
Оппозиционеры, сдавшие фальшивые подписи, могут попасть под уголовное дело
В Пекине высоко оценили слова Лаврова об отсутствии "китайской угрозы"
Генерал-майор Кожин рассказал о перспективах российской морской авиации
Зеленский устроил перепалку с директором аэропорта в Николаеве