Госдума обсуждает упрощение получения вида на жительство

СЕГОДНЯ 16:41 2019-07-17T16:41:06+03:00

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Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект по миграционному законодательству. Новые правила упростят получение разрешения на временное пребывание и вида на жительство.

«Данным законопроектом мы расширяем возможности для наших соотечественников, русскоязычных граждан из государств – республик бывшего СССР, выпускников российских вузов, иностранных граждан, которые желают жить и работать в Российской Федерации» — напомнил в ходе заседания заместитель председателя профильного комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин, сообщает ФАН.

Важность законопроекта особо подчеркнул спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин и упомянул, что соответствующие поправки в законодательство подготовлены по поручению Владимира Путина: «Главой государства последовательно реализуется политика поддержки наших соотечественников, которые живут в других странах, но хотят жить в России. В первую очередь, это касается тех, кто у себя на родине стал жертвой политических конфликтов и войн».

Также он напомнил что такие категории граждан не должны сталкиваться с бюрократической волокитой, а документы для проживания должны оформляться в максимально сжатые сроки. В случае принятия законопроекта новые правила вступят в силу через 90 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU