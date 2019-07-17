Медведев: переход на электронные паспорта может начаться в 2023 году

СЕГОДНЯ 16:40 2019-07-17T16:40:22+03:00

Россияне получат возможность использовать электронные паспорта на два года раньше, чем было запланировано Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это на два года раньше изначально установленных сроков

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Россияне получат возможность перейти с бумажных паспортов на электронные уже в 2023 году, что на два года раньше изначально установленных сроков. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил на совещании по вопросу разработки и внедрения нового удостоверения личности гражданина страны.

"Очевидно, что мы можем, действительно, быстрее отказаться от использования бумажных паспортов. Есть предложение сделать это на два года раньше, чем планировалось изначально, то есть где-то в 2023-м году", - цитирует ТАСС главу правительства.

Сайт kp.ru писал, что первое время переход на электронные документы будет добровольным. На едином носителе окажутся все самые важные данные, включая регистрацию, информацию о детях и воинской обязанности.

Вид такого паспорта пока находится на стадии обсуждения. Рассматриваются варианты преобразования его в QR-код, чип и даже мобильное приложение.

ИСТОЧНИК KP.RU