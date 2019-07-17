2019-07-17T16:40:22+03:00
Общество

Медведев: переход на электронные паспорта может начаться в 2023 году

Это на два года раньше изначально установленных сроков
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Россияне получат возможность использовать электронные паспорта на два года раньше, чем было запланированоРоссияне получат возможность использовать электронные паспорта на два года раньше, чем было запланированоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Россияне получат возможность перейти с бумажных паспортов на электронные уже в 2023 году, что на два года раньше изначально установленных сроков. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил на совещании по вопросу разработки и внедрения нового удостоверения личности гражданина страны.

"Очевидно, что мы можем, действительно, быстрее отказаться от использования бумажных паспортов. Есть предложение сделать это на два года раньше, чем планировалось изначально, то есть где-то в 2023-м году", - цитирует ТАСС главу правительства.

Сайт kp.ru писал, что первое время переход на электронные документы будет добровольным. На едином носителе окажутся все самые важные данные, включая регистрацию, информацию о детях и воинской обязанности.

Вид такого паспорта пока находится на стадии обсуждения. Рассматриваются варианты преобразования его в QR-код, чип и даже мобильное приложение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Япония спустила на воду новый миноносец с системой ПРО Aegis
На итальянском пляже спасли семью дельфинов
Суд продлил арест на три месяца всем 24 украинским морякам
Выгодная осень: 10000 билетов от 1000 рублей!
Арестованные за разбой бойцы спецназа ФСБ похитили 136 млн рублей
"Разруха в голове". Саакашвили сравнил современную Украину с УССР
Турецкий дипломат погиб в результате вооруженного нападения в Ираке
Госдума обсуждает упрощение получения вида на жительство
Песков: Киев и Москва не ведут переговоры по обмену украинских моряков
Глава правящей партии Грузии выступает за нормализацию отношений с РФ
Москалькова предложила пересмотреть решение суда в отношении украинских моряков
В Кремле обеспокоены ситуацией с обвинением матери тяжелобольного ребенка
В Кремле назвали предложение Володина о поправках в конституцию темой для дискуссии
Глава украинского ПАСЕ сообщил, что на вокзале Киева его сумка стала на кошелек легче
Нарушение работы ЗАГСов оказалось обычным системным обновлением
Оппозиционеры, сдавшие фальшивые подписи, могут попасть под уголовное дело
В Пекине высоко оценили слова Лаврова об отсутствии "китайской угрозы"
Генерал-майор Кожин рассказал о перспективах российской морской авиации
Зеленский устроил перепалку с директором аэропорта в Николаеве