2019-07-17T17:03:32+03:00
Происшествия

Арестованные за разбой бойцы спецназа ФСБ похитили 136 млн рублей

Трое сотрудников спецслужб полностью признали свою вину, один - частично
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Суд на месяц арестовал пятерых сотрудников ФСБ, еще двоих отправил под домашний арестСуд на месяц арестовал пятерых сотрудников ФСБ, еще двоих отправил под домашний арестФото: Алексей БУЛАТОВ
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Обвиняемые в разбойном нападении сотрудники Федеральной службы безопасности России похитили не менее 136 миллионов рублей. Об этом говорится в материалах уголовного дела.

"Действуя в составе организованной группы и под видом проведения оперативных мероприятий, они осуществили разбойное нападение на Александра Юмаранова и похитили не менее 136 млн рублей", - сообщил судья Московского окружного военного суда.

Фраза прозвучала в ходе рассмотрения жалобы защиты капитана Владимира Урусова на его арест. Ранее сотрудник ФСБ полностью признал свою вину и оформил явку с повинной. Его примеру последовали другие фигуранты дела Артур Власов и Хетаг Маргиев. Боец спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский лишь частично признал причастность к преступлению, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что силовики были задержаны в начале июля 2019 года. Пятерых сотрудников ФСБ арестовали, двоих поместили под домашний арест. Среди фигурантов дела оказались бойцы спецподразделения "Альфа", группы спецназначения "Вымпел" и оперативники Управления "К" ФСБ РФ. Всем им грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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