2019-07-17T17:18:05+03:00
Политика

Суд продлил арест на три месяца всем 24 украинским морякам

В настоящие время расследование уголовного дела по факту нарушения российской границы завершено [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Комендор-сигнальщик, матрос катера «Никополь» Сергей Цыбизов. Фото: ФСБ РоссииКомендор-сигнальщик, матрос катера «Никополь» Сергей Цыбизов. Фото: ФСБ России
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В среду, 17 июля, Лефортовский суд в Москве на три месяца продлил арест всем 24 украинским морякам, задержанным российскими пограничниками за незаконное пересечение границы РФ в Керченском проливе в конце прошлого года.

«Продлить срок содержания под стражей на три месяца», - говорится в постановлении суда.

Как сообщается расследование уголовного дела по факту нарушения границы завершено. Задержанным в 2018 году в Керченском проливе моряки и их защита приступили к ознакомлению с материалами дела.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Лефортовский суд на три месяца продлил арест шести из 24 украинских моряков. Позже уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила разобраться со степенью вины задержанным по факту нарушения границы и предложила пересмотреть меру пресечения.

Тем временем в Кремле сообщили, что Москва и Киев не ведут переговоры по вопросу обмена задержанных моряков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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