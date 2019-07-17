Суд продлил арест на три месяца всем 24 украинским морякам

СЕГОДНЯ 17:18 2019-07-17T17:18:05+03:00

В настоящие время расследование уголовного дела по факту нарушения российской границы завершено [видео]

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В среду, 17 июля, Лефортовский суд в Москве на три месяца продлил арест всем 24 украинским морякам, задержанным российскими пограничниками за незаконное пересечение границы РФ в Керченском проливе в конце прошлого года.

«Продлить срок содержания под стражей на три месяца», - говорится в постановлении суда.

Как сообщается расследование уголовного дела по факту нарушения границы завершено. Задержанным в 2018 году в Керченском проливе моряки и их защита приступили к ознакомлению с материалами дела.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Лефортовский суд на три месяца продлил арест шести из 24 украинских моряков. Позже уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила разобраться со степенью вины задержанным по факту нарушения границы и предложила пересмотреть меру пресечения.

Тем временем в Кремле сообщили, что Москва и Киев не ведут переговоры по вопросу обмена задержанных моряков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/679351" frameborder="0"></iframe> Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

ИСТОЧНИК KP.RU