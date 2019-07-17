2019-07-17T17:38:36+03:00
Политика

Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области

Украинского лидера не устраивает неудовлетворительное состояние международного аэропорта Николаева
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской областиЗеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской областиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки исполняющего обязанности главы Николаевской областной государственной администрации (ОГА) Вячеслава Бони, поскольку в области сложилась «странная ситуация»с местным аэропортом. Украинский лидер сообщил об этом во время посещения воздушной гавани Николаева, говорится на сайте президента.

«Это касается эффективности использования средств. Кроме того, ремонт сопровождают постоянные скандалы — судебные дела относительно фирмы-подрядчика, трагическая ситуация с предыдущим директором аэропорта», - сказано в сообщении пресс-службы Зеленского.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, что украинский лидер на совещании в Борисполе в Киевской области со словами «выйдите, разбойник» выгнал секретаря городского совета Ярослава Годунка, указав на его криминальное прошлое.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зеленскому рекомендовали разобрать недостроенный крейсер "Украина"
МИД Украины выразил протест против решения о продлении ареста украинским морякам
Американский истребитель F-15 аварийно приземлился в Польше
Юкия Амано может досрочно оставить пост главы МАГАТЭ из-за болезни
Япония спустила на воду новый миноносец с системой ПРО Aegis
На итальянском пляже спасли семью дельфинов
Суд продлил арест на три месяца всем 24 украинским морякам
Выгодная осень: 10000 билетов от 1000 рублей!
Арестованные за разбой бойцы спецназа ФСБ похитили 136 млн рублей
"Разруха в голове". Саакашвили сравнил современную Украину с УССР
Турецкий дипломат погиб в результате вооруженного нападения в Ираке
Госдума обсуждает упрощение получения вида на жительство
Медведев: переход на электронные паспорта может начаться в 2023 году
Песков: Киев и Москва не ведут переговоры по обмену украинских моряков
Глава правящей партии Грузии выступает за нормализацию отношений с РФ
Москалькова предложила пересмотреть решение суда в отношении украинских моряков
В Кремле обеспокоены ситуацией с обвинением матери тяжелобольного ребенка
В Кремле назвали предложение Володина о поправках в конституцию темой для дискуссии
Глава украинского ПАСЕ сообщил, что на вокзале Киева его сумка стала на кошелек легче
Нарушение работы ЗАГСов оказалось обычным системным обновлением
Оппозиционеры, сдавшие фальшивые подписи, могут попасть под уголовное дело
В Пекине высоко оценили слова Лаврова об отсутствии "китайской угрозы"
Генерал-майор Кожин рассказал о перспективах российской морской авиации
Зеленский устроил перепалку с директором аэропорта в Николаеве