Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области

СЕГОДНЯ 17:38 2019-07-17T17:38:36+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки исполняющего обязанности главы Николаевской областной государственной администрации (ОГА) Вячеслава Бони, поскольку в области сложилась «странная ситуация»с местным аэропортом. Украинский лидер сообщил об этом во время посещения воздушной гавани Николаева, говорится на сайте президента.

«Это касается эффективности использования средств. Кроме того, ремонт сопровождают постоянные скандалы — судебные дела относительно фирмы-подрядчика, трагическая ситуация с предыдущим директором аэропорта», - сказано в сообщении пресс-службы Зеленского.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, что украинский лидер на совещании в Борисполе в Киевской области со словами «выйдите, разбойник» выгнал секретаря городского совета Ярослава Годунка, указав на его криминальное прошлое.

ИСТОЧНИК KP.RU