2019-07-17T17:58:47+03:00
В мире

Американский истребитель F-15 аварийно приземлился в Польше

Причиной экстренной посадки стал отказ двигателя самолета
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Американский истребитель F-15 аварийно приземлился в ПольшеАмериканский истребитель F-15 аварийно приземлился в ПольшеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 17 июля, истребитель F-15 Военно-воздушных Сил Соединённых Штатов совершил экстренную посадку на военном аэродроме в Велькопольском воеводстве Польши.

«Как следует из информации, полученной от пожарных, военный боевой самолет F-15 совершил аварийную посадку на военной базе в Повидзе», - говорится в сообщении польского портала slupca.pl.

Как сообщает, радиостанция RMF в результате инцидента никто не пострадал. Причиной экстренной посадки стал отказ двигателя истребителя.

Очевидцы заявили, что видели в небе два самолета, один из которых выглядел поврежденным, поскольку из его двигателя шел дым.

Напомним, в прошлом году новейший американский истребитель-невидимка пятого поколения F-35 совершил аварийную посадку на юго-западе Японии. Самолет экстренно приземлился на базе воздушных Сил самообороны страны в префектуре Фукуока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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