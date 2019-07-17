МИД Украины выразил протест против решения о продлении ареста украинским морякам

СЕГОДНЯ 18:04 2019-07-17T18:04:35+03:00

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Министерство иностранных дел Украины выразило протест Российской Федерации в связи решением Лефортовского суда в Москве, который продлил на три месяца арест всем 24 украинским морякам, задержанным российскими пограничниками за незаконное пересечение границы РФ в Керченском проливе в конце прошлого года.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест против решения Московского суда о продлении незаконного задержания до 24 октября 2019 24 украинских военнослужащих, которые были захвачены Российской Федерацией в Черном море 25 ноября 2018», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства незалежной, опубликованном на сайте.

В МИД Украины также заявляют, что решение российского суда является «грубым нарушением» Конвенции ООН по морскому праву и обычного международного права.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в среду, 17 июля, Лефортовский суд на три месяца продлил арест всем 24 украинским морякам по факту нарушения российской границы. В настоящие время расследование уголовного дела. Задержанные моряки и их адвокаты приступили к ознакомлению с материалами дела.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/679351" frameborder="0"></iframe> Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

ИСТОЧНИК KP.RU