МИД Украины выразил протест против решения о продлении ареста украинским морякам
Министерство иностранных дел Украины выразило протест Российской Федерации в связи решением Лефортовского суда в Москве, который продлил на три месяца арест всем 24 украинским морякам, задержанным российскими пограничниками за незаконное пересечение границы РФ в Керченском проливе в конце прошлого года.
«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест против решения Московского суда о продлении незаконного задержания до 24 октября 2019 24 украинских военнослужащих, которые были захвачены Российской Федерацией в Черном море 25 ноября 2018», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства незалежной, опубликованном на сайте.
В МИД Украины также заявляют, что решение российского суда является «грубым нарушением» Конвенции ООН по морскому праву и обычного международного права.
Как сообщал ранее сайт kp.ru, в среду, 17 июля, Лефортовский суд на три месяца продлил арест всем 24 украинским морякам по факту нарушения российской границы. В настоящие время расследование уголовного дела. Задержанные моряки и их адвокаты приступили к ознакомлению с материалами дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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