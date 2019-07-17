Кинематографисты "Ленфильма" начали сотрудничать с коллегами из Белоруссии

СЕГОДНЯ 18:29 2019-07-17T18:29:11+03:00

Первый фильм авторства двух студий выйдет к 9 мая 2020 года

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"Ленфильм" и "Беларусьфильм" заключили соглашение о сотрудничестве в кинопроизводстве и совместном продвижении проектов. Крупные киностудии СНГ выпустят совместные картины уже к 2020 году.

Снятые в рамках сотрудничества фильмы приурочат к 75-летию Победы. Так первой презентованной лентой станет "Судьба диверсанта", картина расскажет о подвиге белорусского подпольщика и организатора крупнейшей диверсии в Осиповичах в годы Великой Отечественной войны Федора Крыловича.

«У Санкт-Петербурга и Минска есть много общего для создания совместных историй. Для меня важно это соглашение тем, что мы сможем объединить творческий потенциал, потенциал идей, сценарный, режиссерский, потому что мы все нуждаемся как раз в каких-то новых нестандартных подходах», – рассказал ТАСС генеральный директор киностудии «Беларусьфильм» Владимир Карачевский.

Директор "Ленфильма" Михаил Пичугин также прокомментировал перспективное соглашение, отметив, что белорусские коллеги обладают хорошим арсеналом техники и реквизита. Это, по словам Пичугина, позволит заметно сэкономить время и средства при создании декораций.

Представители студий заявили, что на одном договоре работа не закончится, для развития мировой кинопромышленности планируется "открывать свои рубежи" для коллег из Юго-Восточной Азии, США, Западной и Восточной Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU