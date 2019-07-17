2019-07-17T19:00:44+03:00
Политика

МИД РФ: Москва и Вашингтон намерены продолжать диалог по стратегической стабильности

Сергей Рябков рассказал о прошедшем раунде консультаций в Женеве
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Замглавы МИД РФ Сергей РябковЗамглавы МИД РФ Сергей РябковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Москва и Вашингтон однозначно настроены продолжать диалог по вопросу стратегической стабильности. Соответствующие заявление сделал замглавы МИД России Сергей Рябков, рассказывая о прошедшей в Женеве встрече с заместителем госсекретаря Соединённых Штатов Андреа Томпсон.

«Мы однозначно подтвердили готовность и настроенность продолжать эту работу, поддерживать определенный темп соответствующих контактов. Будем сообщать СМИ о том, когда поймем конкретно дальнейший график», - сказал дипломат.

В свою очередь, Томпсон заявил, что на переговорах стороны обсудили содержание оборонных стратегий двух стран.

Как писал ранее сайт kp.ru, 17-18 июля в Женеве пройдет новый раунд переговоров США и России. При подготовке встречи с Томпсоном, Рябков отмечал, тема продления Договора о СНВ является основной. Он также выразил надежду на то, что стороны смогут запустить некий структурированный процесс для дальнейшего обсуждения данного вопроса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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