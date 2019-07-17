В МИД Грузии заверили в безопасности пребывания россиян в стране

СЕГОДНЯ 19:40 2019-07-17T19:40:29+03:00

Таким образом в ведомстве ответили на сообщения о существующих для туристов угрозах

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Официальный представитель министерства иностранных дел Грузии Владимир Константиниди заявил, что в стране обеспечены все условия для безопасного пребывания в ней российских туристов. Таким образом дипломат прокомментировал недавнее высказывание своего российского коллеги Сергея Лаврова.

Глава внешнеполитического ведомства РФ заявил, что авиасообщение между нашими странами может быть возобновлено лишь после того, как власти Грузии стабилизируют общественно-политическую ситуацию и устранят угрозы для безопасности россиян. Сайт kp.ru писал, что все прямые рейсы будут приостановлены 8 июля.

"В Грузии полностью обеспечена безопасность иностранных, в том числе и российских граждан, а также туристов, поскольку Грузия является безопасной страной, что подтверждено Евросоюзом и отображено в разных международных рейтингах", - ответил на это Коснтантиниди.

При этом он предложил налаживать отношения между Москвой и Тбилиси в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, передает ТАСС.

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ИСТОЧНИК KP.RU