При обрушении породы на шахте в Кузбассе погиб один человек

СЕГОДНЯ 21:27 2019-07-17T21:31:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В вентиляционном штреке шахты "Анжерская-Южная" в Кемеровской области произошло обрушение горной породы. Жертвой происшествия стал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям России.

"На момент обрушения породы в вентиляционном штреке в шахте находились 66 человек. В результате обрушения погиб один человек", - сообщил представитель ведомства.

Тело погибшего горняка уже доставлено на поверхность. Остальных рабочих было решено не эвакуировать. Добыча горной породы на шахте продолжается. О пострадавших пока не сообщается, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что еще одно обрушение произошло на другой кузбасской шахте в начале июня. Отслоение породы на предприятии "Распадская" города Междуреченск привело к гибели 35-летнего рабочего, который оказался под завалами.

ИСТОЧНИК KP.RU