Киев и республики Донбасса договорились об обмене военнопленными

СЕГОДНЯ 21:38 2019-07-17T21:38:33+03:00

Работа по обмену будет вестись в двух направлениях. Фото: Валерий Матыцин ТАСС

Украинский представитель заявил, что передача пройдет в формате "69 на 208"

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Гуманитарная подгруппа по Донбассу договорилась о начале проведения подготовки к обмену военнопленными между Киевом и самопровозглашенными республиками юго-востока Украины по формуле "69 на 208". Об этом сообщила пресс-секретарь представителя незалежной в контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Она рассказала, что работа будет вестись сразу в двух направлениям - по юридической очистке и подготовке к взаимному освобождению лиц.

"Подтверждено местонахождение 69 наших граждан, которых мы стремимся освободить. В учреждениях украинской пенитенциарной системы находится 208 человек, которых спрашивает противоположная сторона", - говорится в посте на странице Олифер в Facebook.

Параллельно будут вести работы над обеспечением бесперебойного энерго - и водоснабжения в районе линии соприкосновения.

Сайт kp.ru писал, что ранее участники контактной группы договорились ввести новое бессрочное перемирие с 21 июля. Обе стороны заявили о приверженности планам.

ИСТОЧНИК KP.RU