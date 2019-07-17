Палата представителей США проголосует по вопросу импичмента Трампа

СЕГОДНЯ 22:17 2019-07-17T22:17:10+03:00

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Палата представителей Соединенных Штатов проведет голосование по вопросу импичмента президента страны Дональда Трампа. Досрочно отправить главу государства в отставку предложил конгрессмен Эл Грин.

Он обвинил политика в расистских высказываниях и инициировал процедуру голосования, проведение которой займет несколько дней.

Спикер палаты демократ Нэнси Пелоси считает, что члену Конгресса не удастся добиться желаемого в ближайшее время. Дело в том, что даже, если решение будет принято на этапе палаты, контролируемый республиканцами сенат откажется его поддерживать, передает Politico.

Сайт kp.ru писал, что ранее другие члены Конгресса также обвинили Трампа в нарушении "основополагающих прав человека" и в продвижении повестки "белых националистов" в Соединенных Штатах.

ИСТОЧНИК KP.RU