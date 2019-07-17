2019-07-17T23:01:02+03:00
Политика

Иран и США осудили убийство турецкого дипломата в иракском Эрбиле

Неизвестные открыли огонь по заместителю генконсула республики и его сопровождающим
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Нападение произошло в одном из ресторанов города ЭрбильНападение произошло в одном из ресторанов города ЭрбильФото: REUTERS
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Министерство иностранных дел Ирана решительно осудило вооруженное нападение на дипломатов в иракском городе Эрбиль. Соответствующее заявление сделал официальный представитель ведомства Аббас Мусави.

Сайт kp.ru писал, что ранее в среду, 17 июля, неизвестные открыли огонь по сотрудникам турецкого консульства и их коллегам, которые обедали в одном из ресторанов города. Жертвой нападения стал заместитель генерального консула республики и гражданин Ирака. Также сообщается об одном раненном.

"Терроризм нанес огромный урон странам Ближнего Востока, и мы решительно осуждаем это вооруженное нападение на турецких дипломатов", - приводит телеканал Al-Mayadeen заявление Мусави.

Госсекретарь США Майкл Помпео также осудил случившееся.

"Не может быть никаких оправданий таким актам немотивированного насилия", - приводятся его слова на сайте Госдепартамента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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