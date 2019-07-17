Иран и США осудили убийство турецкого дипломата в иракском Эрбиле
Министерство иностранных дел Ирана решительно осудило вооруженное нападение на дипломатов в иракском городе Эрбиль. Соответствующее заявление сделал официальный представитель ведомства Аббас Мусави.
Сайт kp.ru писал, что ранее в среду, 17 июля, неизвестные открыли огонь по сотрудникам турецкого консульства и их коллегам, которые обедали в одном из ресторанов города. Жертвой нападения стал заместитель генерального консула республики и гражданин Ирака. Также сообщается об одном раненном.
"Терроризм нанес огромный урон странам Ближнего Востока, и мы решительно осуждаем это вооруженное нападение на турецких дипломатов", - приводит телеканал Al-Mayadeen заявление Мусави.
Госсекретарь США Майкл Помпео также осудил случившееся.
"Не может быть никаких оправданий таким актам немотивированного насилия", - приводятся его слова на сайте Госдепартамента.
ИСТОЧНИК KP.RU