Иран и США осудили убийство турецкого дипломата в иракском Эрбиле

СЕГОДНЯ 23:01 2019-07-17T23:01:02+03:00

Нападение произошло в одном из ресторанов города Эрбиль Фото: REUTERS

Неизвестные открыли огонь по заместителю генконсула республики и его сопровождающим

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Министерство иностранных дел Ирана решительно осудило вооруженное нападение на дипломатов в иракском городе Эрбиль. Соответствующее заявление сделал официальный представитель ведомства Аббас Мусави.

Сайт kp.ru писал, что ранее в среду, 17 июля, неизвестные открыли огонь по сотрудникам турецкого консульства и их коллегам, которые обедали в одном из ресторанов города. Жертвой нападения стал заместитель генерального консула республики и гражданин Ирака. Также сообщается об одном раненном.

"Терроризм нанес огромный урон странам Ближнего Востока, и мы решительно осуждаем это вооруженное нападение на турецких дипломатов", - приводит телеканал Al-Mayadeen заявление Мусави.

Госсекретарь США Майкл Помпео также осудил случившееся.

"Не может быть никаких оправданий таким актам немотивированного насилия", - приводятся его слова на сайте Госдепартамента.

ИСТОЧНИК KP.RU