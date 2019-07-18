Трамп высказался о голосовании по импичменту: это «самый смешной проект»

СЕГОДНЯ 04:38 2019-07-18T04:57:34+03:00

Президент США считает, что пытающиеся отправить его в отставку демократы только зря тратят время

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Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter прокомментировал очередную попытку демократов досрочно отправить его в отставку, назвав голосование в Палате представителей конгресса по его импичменту «самым смешным проектом» в своей жизни.

«Палата представителей Соединенных Штатов только что подавляющим большинством заблокировала резолюцию по импичменту. Это, вероятно, самый смешной и трудоемкий проект из всех, над которыми мне когда-либо приходилось работать», - написал он.

При этом Трамп не удержался, чтобы не похвастаться: глава Белого дома назвал себя президентом, под руководством которого произошли «величайший экономический бум в истории страны» и наибольшее снижение налогов, было создано множество новых рабочих мест для американцев «и многое другое».

Как писал сайт kp.ru, конгрессмен-демократ от штата Техас Эл Грин предлагал начать процедуру импичмента в связи с «расистскими» высказываниями Трампа в адрес представительниц Демократической партии, однако Палата представителей не поддержала его инициативу, хоть перед этим и осудила хозяина Овального кабинета за слова о дамах-демократках.

Напомним, демократы в конгрессе время от времени поднимают вопрос об импичменте президенту, сам Трамп называет их попытки отстранить его от власти «нелепыми».

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ИСТОЧНИК KP.RU