Мэй в своей последней речи на посту премьера заочно поспорила с Путиным
Тереза Мэй в своей последней речи на посту британского премьера заочно поспорила с президентом России Владимиром Путиным: она прокомментировала его слова о том, что либеральная идея изжила себя.
«Никто, сравнивая качество жизни или экономический успех таких либеральных демократий, как Великобритания, Франция и Германия, с Российской Федерацией, не придет к выводу, что наша система устарела», — заявила Мэй, выступая в Королевском институте международных отношений.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 24 мая Тереза Мэй со слезами на глазах объявила, что из-за разногласий с кабмином и парламентом по вопросу выхода страны из Евросоюза приняла решение уйти в отставку. Одним из наиболее вероятных кандидатов на должность премьера считается бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.
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После долгих споров с парламентом Великобритании касательно соглашения о выходе страны из ЕС премьер-министр Тереза Мэй объявила, что покинет свой пост 7 июня. Такое решение глава британского правительства приняла после консультации со своими сопартийцами (подробности).
Мэй со слезами на глазах объявляет об отставке.
ИСТОЧНИК KP.RU
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