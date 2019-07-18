Гимнастка Маргарита Мамун впервые станет мамой

СЕГОДНЯ 11:18 2019-07-18T11:18:01+03:00

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Семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике 23-летняя Маргарита Мамун впервые станет мамой. Об этом сама спортсменка сообщила у себя в социальных сетях, выложив фотографию с округлившимся животиком.

На опубликованном в Instagram снимке 31-летний российский пловец Александр Сухоруков нежно обнимает свою жену со спины на фоне джунглей и песчаного пляжа.

ritamamun Маргарита Мамун станет мамой

А ведь еще в августе 2016-го года вся страна радовалась за Маргариту, которая заполучила золотую медаль Олимпиады в Рио в личном многоборье в художественной гимнастике. Через несколько месяцев Александр в торжественной обстановке сделал девушке предложение руки и сердца. Свадьба состоялась 8 сентября 2018 года.

ritamamun Маргарита и Александр на отдыхе

Сайт kp.ru писал, что перед этим гимнастка завершила карьеру. Последние годы девушка проводила мастер-классы, снималась в рекламу и много путешествовала вместе с возлюбленным.

ИСТОЧНИК KP.RU