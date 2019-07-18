МИД: к долгу России перед Советом Европы добавятся пени

СЕГОДНЯ 11:52 2019-07-18T11:52:09+03:00

В МИД рассказали о долге России перед Советом Европы Фото: REUTERS

Организация не ставит перед Москвой никаких ультиматумов по срокам их выплаты

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К сумме долга России перед Советом Европы добавятся пени, которые являются неотъемлемой частью непогашенной задолженности. Об этом сообщил директор департамента общеевропейского сотрудничества министерства иностранных дел РФ Андрей Келин.

"Вопрос о пене возникает в любом банковском учреждении, если вы не гасите кредит, не платите за свет и газ. Поэтому это совершенно естественно", - заявил дипломат.

Напомним, что Россия приостановила выплаты в бюджет СЕ 30 июня 2017 года. В прошлом месяце Парламентская ассамблея Совета все же вернула нашей делегации ее права и полномочия, а потому Москва обязалась выплатить накопившийся долг.

Организация уже получила взнос за 2019 год в размере 33 миллионов евро. Сайт kp.ru писал, что задолженность за 2017 и 2018 годы (55 миллионов евро) будет погашена до ноября.

При этом сам Совет Европы не ставил России никаких ультиматумов по срокам выплаты, передает РИА Новости со ссылкой на Келина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/716872" frameborder="0"></iframe> ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU