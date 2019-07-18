Названы самые фотографируемые достопримечательности в мире

СЕГОДНЯ 12:33 2019-07-18T12:33:50+03:00

Туристы во всем мире чаще всего фотографируют Эйфелеву башню Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Сервис «Облако Mail.ru» составил рейтинг самые фотографируемых достопримечательностей в мире. С помощью технологии компьютерного зрения удалось проанализировать снимки, которые загружают в сеть путешественники. Как и ожидалось, самыми популярными стали известные во всем мире места, такие как Эйфелева башня и Красная площадь, сообщает РИА Новости.

Рейтинг достопримечательностей с 1 по 10 место:

Эйфелева башня в Париже,

Колизей в Риме,

Фонтан Треви в Риме

Храм Святого Семейства в Барселоне,

Собор Парижской Богоматери в Париже,

Йенский мост в Париже,

Пьяцца-дель-Дуомо во Флоренции,

Миланский собор,

Бурдж-Халифа в Дубае,

Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции.

К сожалению, российские достопримечательности не попали в первую десятку.

В России в лидерах Красная ПлощадьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России:

Красная площадь и Собор Василия Блаженного в Москве,

Дворцовая площадь и сады Петергофа в Санкт-Петербурге,

Мечеть Кул-Шариф в Казани.

В Минске:

Национальная библиотека,

Костел Святого Симеона и Святой Елены,

Зоопарк.

В Ереване:

Площадь Республики и "Поющие фонтаны",

Национальный исторический музей Армении,

Музей геноцида армян.

В Грузии:

Мост Мира,

Крепости Нарикала,

Метехи в Тбилиси.

В Берлине:

Цвингер,

Мариенплац,

Новая ратуша.

В Чехии:

Пражский Град,

Тынский храм,

Карлов мост.

В Греции:

Дворец на Крите,

Бело-голубые крыши города Ия на Санторини,

Аквапарк "Аквалэнд" на Корфу.

В исследовании специалисты отметили, что для каждой страны существует свой рейтинг. Например, в ОАЭ лидирует небоскреб "Бурдж-Халифа", который возведен в Дубае. А в Турции популярнее всего Голубая мечеть, сообщает сайт Свободная пресса.

ИСТОЧНИК KP.RU