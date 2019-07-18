Названы самые фотографируемые достопримечательности в мире
Сервис «Облако Mail.ru» составил рейтинг самые фотографируемых достопримечательностей в мире. С помощью технологии компьютерного зрения удалось проанализировать снимки, которые загружают в сеть путешественники. Как и ожидалось, самыми популярными стали известные во всем мире места, такие как Эйфелева башня и Красная площадь, сообщает РИА Новости.
Рейтинг достопримечательностей с 1 по 10 место:
Эйфелева башня в Париже,
Колизей в Риме,
Фонтан Треви в Риме
Храм Святого Семейства в Барселоне,
Собор Парижской Богоматери в Париже,
Йенский мост в Париже,
Пьяцца-дель-Дуомо во Флоренции,
Миланский собор,
Бурдж-Халифа в Дубае,
Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции.
К сожалению, российские достопримечательности не попали в первую десятку.
В России в лидерах Красная ПлощадьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В России:
Красная площадь и Собор Василия Блаженного в Москве,
Дворцовая площадь и сады Петергофа в Санкт-Петербурге,
Мечеть Кул-Шариф в Казани.
В Минске:
Национальная библиотека,
Костел Святого Симеона и Святой Елены,
Зоопарк.
В Ереване:
Площадь Республики и "Поющие фонтаны",
Национальный исторический музей Армении,
Музей геноцида армян.
В Грузии:
Мост Мира,
Крепости Нарикала,
Метехи в Тбилиси.
В Берлине:
Цвингер,
Мариенплац,
Новая ратуша.
В Чехии:
Пражский Град,
Тынский храм,
Карлов мост.
В Греции:
Дворец на Крите,
Бело-голубые крыши города Ия на Санторини,
Аквапарк "Аквалэнд" на Корфу.
В исследовании специалисты отметили, что для каждой страны существует свой рейтинг. Например, в ОАЭ лидирует небоскреб "Бурдж-Халифа", который возведен в Дубае. А в Турции популярнее всего Голубая мечеть, сообщает сайт Свободная пресса.
ИСТОЧНИК KP.RU