Песков: Речи о личной встречи Путина с Зеленским пока не идет

СЕГОДНЯ 13:00 2019-07-18T13:00:22+03:00

Представитель Кремля также подтвердил, что во время телефонного разговора, обсуждали обмен «всех на всех»

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Речи о личной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не идет. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя сообщение о том, что команда главы незалежной рассчитывает добиться проведения его переговоров с российским коллегой.

«Нет, пока об этом речи не идет. И давайте согласимся, пока важно дождаться, когда на Украине пройдут выборы, когда без налета предвыборного электорального ажиотажа можно будет серьезно решать серьезные проблемы», - сказал представитель Кремля

Песков также сообщил, что в ходе состоявшегося телефонного разговора президентов России и Украины обсуждалась «идеальная формула "всех на всех"», но понимание слова «всех» у двух сторон было разное. «Поэтому экспертам предстоит сблизить вот это понимание, и тогда реализация станет более возможной», - заключил пресс-секретарь российского лидера.

Как писал ранее сайт kp.ru, первый помощник украинского президента Сергей Шефир сообщил, что глвава незалежной рассчитывает в скором времени добиться проведения встречи с Путиным и уверен в том, что в России также хотят возобновить отношения и «выйти из этой ситуации с гордо поднятой головой».

ИСТОЧНИК KP.RU