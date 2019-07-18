В Госдуме прокомментировали беспокойство Киева об указе про гражданство для жителей Донбасса

СЕГОДНЯ 13:06 2019-07-18T13:06:32+03:00

В госдуме прокомментировали беспокойство Киева об указе для жителей Донбасса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Возможность ускоренного получения российского гражданства «не понесет никакой стратегической опасности для Украины». Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал опасения Киева в отношении недавно подписанного соответствующего указа.

«Если сегодня каждый день украинские вооружённые силы обстреливают жителей Донбасса, то, возможно, люди просто хотят свободно перемещаться, хотят спрятать свои семьи. Поэтому это их полное право — получить такой паспорт», — передает RT комментарий Чепы.

17 июля сайт kp.ru сообщал о подписании президентом РФ Владимиром Путиным указа об упрощённом получении гражданства РФ жителям всего Донбасса, позволяющим полноценно адаптироваться тем, кто когда-то бежал в нашу страну с ныне подконтрольных Украине территорий.

Впоследствии Киев осудил решение России, назвав его «неприкрытым вмешательством» во внутренний уклад дел Украины, также напомнив о независимости и суверенном статусе страны.

ИСТОЧНИК KP.RU