Нацсовет Украины проведет внеплановую проверку телеканала NewsOne из-за телемоста

СЕГОДНЯ 13:37 2019-07-18T13:37:37+03:00

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На период с 24 по 25 июля Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку украинского телеканала NewsOne из-за инициативы проведения телемоста Киев - Москва «Надо поговорить». Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Национальный совет сообщает ООО "Новости 24 часа" (NewsOne), что… в период с 24.07.2019 по 25.07.2019 будет проведена внеплановая выездная проверка общества с ограниченной ответственностью "Новости 24 часа"», - говорится в сообщении, в котором просят телеканал обеспечить условия для проведения проверки и заблаговременно подготовить документы и их копии, необходимые для приобщения к материалам проверки.

Ранее в Национальном совете незалежной идею телемоста Украина - Россия назвали «психологической операцией» и заявили, что такие такая инициатива требуют «абсолютно жестких действий» в отношении редакции.

Напомним, через несколько часов после анонса телемоста в эфире канала «Россия-1» в воскресенье, 7 июля, десятки активистов собрались на митинг у здания телеканала NewsOne в Киеве, требуя от редакции изменения информационной политики. В свою очередь премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал позицию Киева, паранойей и «юридическим фиглярством». Позже, при помощи Skype телемост все же состоялся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/464683" frameborder="0"></iframe> Телемост Москва–Киев: готовы ли Россия и Украина объединиться.360 лет назад казаки Богдана Хмельницкого отправили первое посольство в Москву с просьбой принять их в российское подданство. В московской студии вместе с корреспондентом Андреем РЯБЦЕВЫМ находился политолог и историк Сергей ЧЕРНЯХОВСКИЙ. На прямую связь из Киева вышел его коллега, один из ярых сторонников украинской независимости Александр ПАЛИЙ.Андрей РЯБЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU