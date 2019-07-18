2019-07-18T13:43:46+03:00
Общество

Террористам не позволят отбывать срок в колониях родного региона

В кабмине обсуждают поправки в уголовно-исполнительный кодекс
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Террористам не позволят переводиться ближе к родному домуТеррористам не позволят переводиться ближе к родному домуФото: Анна РОМАНОВА
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Осужденные за терроризм заключенные, а также приговоренные к пожизненному заключению по другим статьям, будут лишены возможности перевода в ближайшие к родным регионам колонии.

Подобная поправка к обсуждаемому на заседании правительства проекту была предложена премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Такое право будет предоставлено всем заключенным, кроме тех, кто осужден к пожизненному лишению свободы, за особо тяжкие преступления, за преступления, которые связаны с терроризмом", - передает ТАСС слова главы кабмина.

В конце прошлого месяца Правительство РФ представило новый законопроект, по которому осужденным за уголовные преступления разрешат переводиться в исправительные учреждения вблизи их места жительства или места жительства близких родственников. Для реализации такого права заключенным будет достаточно просто отправить заявление в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).

ИСТОЧНИК KP.RU

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