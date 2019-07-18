Террористам не позволят отбывать срок в колониях родного региона
Осужденные за терроризм заключенные, а также приговоренные к пожизненному заключению по другим статьям, будут лишены возможности перевода в ближайшие к родным регионам колонии.
Подобная поправка к обсуждаемому на заседании правительства проекту была предложена премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
"Такое право будет предоставлено всем заключенным, кроме тех, кто осужден к пожизненному лишению свободы, за особо тяжкие преступления, за преступления, которые связаны с терроризмом", - передает ТАСС слова главы кабмина.
В конце прошлого месяца Правительство РФ представило новый законопроект, по которому осужденным за уголовные преступления разрешат переводиться в исправительные учреждения вблизи их места жительства или места жительства близких родственников. Для реализации такого права заключенным будет достаточно просто отправить заявление в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).
ИСТОЧНИК KP.RU