2019-07-18T13:42:20+03:00
Общество

В аэропортах Москвы начались массовые задержки рейсов

Причины проблем с авиасообщением пока не сообщаются
Никита Ключенков
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С начала дня в московских аэропортах зафиксировано 27 отмен и задержек рейсов.С начала дня в московских аэропортах зафиксировано 27 отмен и задержек рейсов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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После разрешения трудностей с выдачей багажа в «Шереметьево», авиапассажиры столкнулись с новыми проблемами.

По данным сервиса «Яндекс.Расписания», сегодня, 18 июля, в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» зафиксировано 27 отмен и задержек рейсов.

Во «Внуково» задержано пять рейсов, в «Шереметьево» семь. В «Домодедово» десять задержек и еще пять рейсов отменены полностью. Подмосковный «Жуковский» пока работает без нареканий.

Точной информации о причинах проблем авиакомпаниями и организациями аэропортов пока не предоставлено. Кроме интернет-сервисов информация об отменах и задержках рейсов доводится до пассажиров непосредственно на месте через табло и звуковые оповещения, сообщает РИАМО.

Ранее сайт kp.ru писал о правах клиентов авиакомпаний, материально пострадавших от задержек и отмен рейсов. Сообщалось о возможных компенсациях в соответствии с принятой Россией в 2017 году Монреальской конвенцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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