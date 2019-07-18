2019-07-18T13:40:23+03:00
Политика

МИД Украины требует возбудить дело из-за карты Венгрии с Закарпатьем

Дипломатов возмутила иллюстрация в газете, на которой обозначена принадлежность ряда регионов к соседнему государству
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украину возмутила карта Венгрии с ЗакарпатьемУкраину возмутила карта Венгрии с ЗакарпатьемФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Министерство иностранных дел Украины требует возбудить уголовное дело по факту публикации в газета "Карпаталия" карты, на которой указана принадлежность ряда областей страны к Венгрии. Соответствующие просьбы уже направлены в Генеральную прокуратуру и Службу безопасности незалежной. Об этом сообщил замглавы МИД Евгений Божок.

"На первой странице газеты "Карпаталия" ОО "Общество венгерской культуры Закарпатья" под лозунгом "Венгр, вставай!" иллюстрирована принадлежность к Венгрии ряда территорий Украины. Сепаратизм!", — написал дипломат у себя на странице в Twitter.

МИД требует возбудить уголовное дело

МИД требует возбудить уголовное дело

Сайт kp.ru писал, что ранее украинцы также не раз возмущались публикацией карт, на которых Крым обозначен частью России. Так, например, в начале 2018 года подобная продукция была изъята из продажи в Венгрии, а через несколько месяцев похожую иллюстрацию нашли в Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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