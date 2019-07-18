В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче паспортов этническим украинцам

СЕГОДНЯ 13:53 2019-07-18T13:53:24+03:00

В Москве напомнили, что даже в случае получения гражданства другой страны, россияне останутся частью РФ

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Кремль был проинформирован об идее президента Украины Владимира Зеленского ввести упрощенную процедуру предоставления гражданства этническим украинцам. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сайт kp.ru писал, что министерству иностранных дел незалежной было поручено разработать механизм выдачи паспортов не только этническим украинцам из "дружественных стран", но и иностранцам "страдающим" из-за ущемления своих прав и свобод.

В Кремле не смогли назвать примерное число россиян, которые хотели бы подать заявку на получение такого гражданства.

"Этого я вам не могу сказать, я не думаю, что есть какие-то расчеты, можно прогнозировать до посинения. Но эти цифры, вы понимаете, они будут иметь абсолютно относительное значение", - заявил Песков.

При этом он напомнил, что даже если россияне получат украинские паспорта, они все равно останутся гражданами РФ и смогут пользоваться всеми правами и обязанностями.

ИСТОЧНИК KP.RU