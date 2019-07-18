В сети опубликовали видео сожжения американского бронеавтомобиля
В Twitter опубликован ролик с уничтожением американского бронеавтомобиля. Предположительно, транспортное средство было уничтожено йеменскими хуситами, но точной информации об авторах акции пока нет.
На видео изображен минозащитный автомобиль 2009 года Oshkosh M-ATV американского производства, сообщает сайт телеканала «Звезда». Судя по видео транспорт застрял в канаве или траншее и был покинут экипажем незадолго до прибытия хуситов.
Следы от пуль на лобовом стекле указывают на то, что машина побывала в боевом столкновении. Боезапас был поджигателями заранее изъят. Вооруженные люди тщательно облили машину внутри и снаружи горючей жидкостью и подожгли. Огонь охватил транспортное средство мгновенно, на видео виден столб густого черного дыма, идущего из стрелкового люка.
Уничтожение американского бронеавтомобиля попало на видео.
ИСТОЧНИК KP.RU