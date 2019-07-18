В сети опубликовали видео сожжения американского бронеавтомобиля

СЕГОДНЯ 14:06 2019-07-18T14:06:59+03:00

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В Twitter опубликован ролик с уничтожением американского бронеавтомобиля. Предположительно, транспортное средство было уничтожено йеменскими хуситами, но точной информации об авторах акции пока нет.

На видео изображен минозащитный автомобиль 2009 года Oshkosh M-ATV американского производства, сообщает сайт телеканала «Звезда». Судя по видео транспорт застрял в канаве или траншее и был покинут экипажем незадолго до прибытия хуситов.

Следы от пуль на лобовом стекле указывают на то, что машина побывала в боевом столкновении. Боезапас был поджигателями заранее изъят. Вооруженные люди тщательно облили машину внутри и снаружи горючей жидкостью и подожгли. Огонь охватил транспортное средство мгновенно, на видео виден столб густого черного дыма, идущего из стрелкового люка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/720952" frameborder="0"></iframe> Уничтожение американского бронеавтомобиля попало на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU