2019-07-18T14:06:59+03:00
В мире

В сети опубликовали видео сожжения американского бронеавтомобиля

Огонь охватил транспорт почти мгновенно
Никита Ключенков
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Предположительно,бронеавтомобиль был уничтожено йеменскими хуситами.Предположительно,бронеавтомобиль был уничтожено йеменскими хуситами.
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В Twitter опубликован ролик с уничтожением американского бронеавтомобиля. Предположительно, транспортное средство было уничтожено йеменскими хуситами, но точной информации об авторах акции пока нет.

На видео изображен минозащитный автомобиль 2009 года Oshkosh M-ATV американского производства, сообщает сайт телеканала «Звезда». Судя по видео транспорт застрял в канаве или траншее и был покинут экипажем незадолго до прибытия хуситов.

Следы от пуль на лобовом стекле указывают на то, что машина побывала в боевом столкновении. Боезапас был поджигателями заранее изъят. Вооруженные люди тщательно облили машину внутри и снаружи горючей жидкостью и подожгли. Огонь охватил транспортное средство мгновенно, на видео виден столб густого черного дыма, идущего из стрелкового люка.

Уничтожение американского бронеавтомобиля попало на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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