Бывший участник проекта "Дом-2" погиб в Одессе

СЕГОДНЯ 14:13 2019-07-18T14:15:28+03:00

Евгений Щербаков упал с 17-го этажа жилого дома в курортном районе города

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Полиция Одессы возбудила уголовное дело по факту гибели 29-летнего украинского телеведущего, экс-участника проекта "Дом-2" Евгения Щербакова. Об этом сообщила начальник отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции по области Любовь Гордиевская.

Она рассказала, что сообщение о смерти шоумена поступила в полицию в среду, 17 июля. Его тело было обнаружено во дворе расположенного в курортной зоне жилого комплекса "Шестая жемчужина" Приморского района. Следователи установили, что Евгений упал с 17-го этажа здания, в котором снимал квартиру. Явных признаков насильственной смерти не обнаружено.

"По предварительным данным, мужчина, прибывший в Одессу из другого города, упал с высоты случайно", - цитирует УНИАН Гордиевскую.

Расследование ведется по статье "Умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай". Тело ведущего направлено на экспертизу.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году умер известный российский журналист Сергей Доренко. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

ИСТОЧНИК KP.RU