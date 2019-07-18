В Киеве допускают, что новое перемирие в Донбассе может стать окончательным

СЕГОДНЯ 14:31 2019-07-18T14:31:52+03:00

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Новый режим прекращения огня в Донбассе, который будет введен с 21 июля, может оказаться окончательным. Такое заявление сделал представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке страны Роман Бессмертный.

Сайт kp.ru писал, что ранее в среду, 17 июля, стороны согласовали заявление о подтверждении полной приверженности бессрочного перемирию, начиная с 00.01 субботы, 21 июля.

"Этот период может быть максимальным, а возможно, навсегда, чтобы могли быть выполнены все работы", - сказал Бессмертный.

По его словам, новая договоренность предусматривает запрет любого ведения огня и возлагает ответственность на лиц, нарушивших этот режим. Кроме того, наблюдаются позитивные сдвиги в переговорах контактной группы. Однако отдельные политические вопросы разрешения ситуации могут быть затронуты лишь после принятия ряда мер в гуманитарной и экономической сферах, а также области безопасности, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU