В Петербурге началась встреча Путина и Лукашенко

СЕГОДНЯ 14:39 2019-07-18T14:40:00+03:00

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В Санкт-Петербурге началась встреча президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

Сайт kp.ru писал, что днем ранее в среду, 17 июля, главы государства вместе посетили Валаамский Спассо-Преображенский мужской монастырь. В четверг же им предстоит провести переговоры и принять участие в пленарном заседании Форума регионов России и Белоруссии.

Встреча политиков началась с того, что Лукашенко предложил разрешить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до наступления 8 декабря 2019 года. В этот день будет праздноваться 20-летие Союзного договора.

"Ясно, что ни одной проблемы, я так полагаю, мы не должны вынести за пределы этого срока. Это нас поджимает", - заявил глава государства.

По его задумке, до празднования юбилея сторонам будет необходимо договориться по ряду вопросов и утвердить программу дальнейшего сотрудничества, передает РИА Новости.

Путин и Лукашенко встречаются на форуме регионов России и Белорусии.

ИСТОЧНИК KP.RU