В Петербурге началась встреча Путина и Лукашенко
В Санкт-Петербурге началась встреча президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
Сайт kp.ru писал, что днем ранее в среду, 17 июля, главы государства вместе посетили Валаамский Спассо-Преображенский мужской монастырь. В четверг же им предстоит провести переговоры и принять участие в пленарном заседании Форума регионов России и Белоруссии.
Встреча политиков началась с того, что Лукашенко предложил разрешить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до наступления 8 декабря 2019 года. В этот день будет праздноваться 20-летие Союзного договора.
"Ясно, что ни одной проблемы, я так полагаю, мы не должны вынести за пределы этого срока. Это нас поджимает", - заявил глава государства.
По его задумке, до празднования юбилея сторонам будет необходимо договориться по ряду вопросов и утвердить программу дальнейшего сотрудничества, передает РИА Новости.
Путин и Лукашенко встречаются на форуме регионов России и Белорусии.
ИСТОЧНИК KP.RU