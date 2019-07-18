В северной точке России зафиксирован рекордный рост температуры
Средняя температура на российском острове Таймыр, являющемся самой северной материковой частью Евразии, увеличилась на 1,2 градуса за последние десять лет. Это гораздо выше среднего показателя по России и на планете в целом.
"Чем ближе к северу, тем быстрее рост температур", - пояснил ведущий научный сотрудник Главной геодезической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.
По его словам, такая аномалия связана с глобальным потеплением климата. Оно, в свою очередь, происходит под влиянием человеческого фактора и естественных, внутренних изменений, передает РИА Новости.
Ранее другой ученый, старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский сообщил о том, что в ближайшие 5 лет в отдельных регионах России установится аномальная жара. Сайт kp.ru писал, что причина в приходе блокирующего антициклона.
ИСТОЧНИК KP.RU