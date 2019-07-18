В северной точке России зафиксирован рекордный рост температуры

СЕГОДНЯ 14:54 2019-07-18T14:56:56+03:00

За последнее десятилетие на Таймыре потеплело на 1,2 градуса

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Средняя температура на российском острове Таймыр, являющемся самой северной материковой частью Евразии, увеличилась на 1,2 градуса за последние десять лет. Это гораздо выше среднего показателя по России и на планете в целом.

"Чем ближе к северу, тем быстрее рост температур", - пояснил ведущий научный сотрудник Главной геодезической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.

По его словам, такая аномалия связана с глобальным потеплением климата. Оно, в свою очередь, происходит под влиянием человеческого фактора и естественных, внутренних изменений, передает РИА Новости.

Ранее другой ученый, старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский сообщил о том, что в ближайшие 5 лет в отдельных регионах России установится аномальная жара. Сайт kp.ru писал, что причина в приходе блокирующего антициклона.

ИСТОЧНИК KP.RU