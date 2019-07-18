СЕГОДНЯ 15:18 2019-07-18T15:18:48+03:00

В аэропорту Белграда задержан рейс Lufthansa из-за сообщения о бомбе на борту Фото: Иван ВИСЛОВ

Эвакуации пассажиров из авиагавани не было

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В четверг, 18 июля, в аэропорту Белграда рейс авиакомпании Lufthansa Белград - Франкфурт был задержан по соображениям безопасности после сообщения о бомбе на борту самолета.

Airbus A320 должен был покинуть белградского международного аэропорта в 06:15 по местному времени (07:15 мск).

«Сообщения об эвакуации - это неточная информация. По причинам безопасности отложен рейс во Франкфурт, остальные рейсы выполняются по графику. Рейс Lufthansa опаздывает на три часа по соображениям безопасности, самолет вылетит в 12:00 (13:00 мск). Эвакуации не было, что касается остальных рейсов, то все в полном порядке», - передает ТАСС слова представителя пресс-службы аэропорта.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о том, что в московском аэропорту «Внуково» из-за анонимного звонка о бомбе в багаже самолета задержаны два рейса авиакомпании AZUR air – в мексиканский Канкун и Ташкент.

ИСТОЧНИК KP.RU