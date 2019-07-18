Эксперт оценил угрозы Киева на решение по гражданству для жителей Донбасса

СЕГОДНЯ 15:14 2019-07-18T15:14:25+03:00

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Вместо подготовки ответных мер Киеву нужно просто прекратить блокаду Донбасса – эксперт прокомментировал сообщение МИД Украины о подготовке мер в ответ на упрощение получения российского паспорта жителями Донбасса.

Специалист также добавил, что Киеву стоит обратить внимание на Минское соглашение и идти по пути его выполнения. Соглашение было заключено при участии Германии, Франции, Украины и России еще в 2015 году для урегулирование вооружённого конфликта на востоке Украины.

«Указ президента России носит гуманитарный характер, для России не нужно никакое разрешение Украины, чтобы принимать решение о предоставлении гражданства. Это суверенное право любого государства», — передает RT заключение политолога Ивана Мезюхо.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о подписании президентом РФ Владимиром Путиным указа об упрощённом получении гражданства РФ жителям всего Донбасса. Киев осудил решение России, пообещав подготовить перечень ответных мер.

Свое мнение о сложившемся конфликте выразил и заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, напомнив Киеву о том, что у его бывших граждан тоже есть права.

ИСТОЧНИК KP.RU