Кампании по замене бумажных паспортов после внедрения электронных не будет
Если гражданин не желает менять свой бумажный паспорт, то может пользоваться им до истечения срока, поскольку никакой кампании по обмену документа на электронный не будет. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов.
«Если срок не подошел замены паспорта или его получения, то будет функционировать бумажный паспорт. Никакой кампании по обмену», -сказала он, отметив, что после того, как гражднин получил паспорт в 45 лет, «то им уже можно до гробовой доски пользоваться, никто его отзывать не будет».
Напомним, накануне вице-премьер сообщил, что переход на электронные паспорта начнется в июле следующего года, бумажные документы перестанут выдавать в 2022-м. Пилотным регионом станет Москва. Как уже сообщал сайт kp.ru писал, что первое время переход на цифровые документы будет добровольным.
ИСТОЧНИК KP.RU