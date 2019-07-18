2019-07-18T15:23:33+03:00
Общество

Кампании по замене бумажных паспортов после внедрения электронных не будет

Выдача цифровых документов начнется в июле 2020 года
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Кампании по замене действующих бумажных паспортов после внедрения электронных не будетКампании по замене действующих бумажных паспортов после внедрения электронных не будетФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Если гражданин не желает менять свой бумажный паспорт, то может пользоваться им до истечения срока, поскольку никакой кампании по обмену документа на электронный не будет. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов.

«Если срок не подошел замены паспорта или его получения, то будет функционировать бумажный паспорт. Никакой кампании по обмену», -сказала он, отметив, что после того, как гражднин получил паспорт в 45 лет, «то им уже можно до гробовой доски пользоваться, никто его отзывать не будет».

Напомним, накануне вице-премьер сообщил, что переход на электронные паспорта начнется в июле следующего года, бумажные документы перестанут выдавать в 2022-м. Пилотным регионом станет Москва. Как уже сообщал сайт kp.ru писал, что первое время переход на цифровые документы будет добровольным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украина ввела спецпошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России
Эрдоган изучит предложение о покупке Турцией Су-35
Польза снижения веса окончательно доказана наукой
Ленинградская область – одна из первых создаст региональный фонд помощи дольщикам
Минобороны показало пуски крылатых ракет «Москит» в Японском море
Путин 19 июля посетить с рабочей поездкой Иркутскую область
В аэропорту Белграда задержан рейс Lufthansa из-за сообщения о бомбе на борту
Эксперт оценил угрозы Киева на решение по гражданству для жителей Донбасса
Более 80% российских дорог соответствуют нормативу
В северной точке России зафиксирован рекордный рост температуры
Песков рассказал о неформальной встрече Путина и Лукашенко
В Петербурге началась встреча Путина и Лукашенко
Instagram продолжает массово отключать лайки
В Киеве допускают, что новое перемирие в Донбассе может стать окончательным
Бывший участник проекта "Дом-2" погиб в Одессе
Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло 65 человек
В сети опубликовали видео сожжения американского бронеавтомобиля
Иран сообщил о задержании танкера с контрабандным топливом
В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче паспортов этническим украинцам