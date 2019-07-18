Кампании по замене бумажных паспортов после внедрения электронных не будет

СЕГОДНЯ 15:23 2019-07-18T15:23:33+03:00

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Если гражданин не желает менять свой бумажный паспорт, то может пользоваться им до истечения срока, поскольку никакой кампании по обмену документа на электронный не будет. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов.

«Если срок не подошел замены паспорта или его получения, то будет функционировать бумажный паспорт. Никакой кампании по обмену», -сказала он, отметив, что после того, как гражднин получил паспорт в 45 лет, «то им уже можно до гробовой доски пользоваться, никто его отзывать не будет».

Напомним, накануне вице-премьер сообщил, что переход на электронные паспорта начнется в июле следующего года, бумажные документы перестанут выдавать в 2022-м. Пилотным регионом станет Москва. Как уже сообщал сайт kp.ru писал, что первое время переход на цифровые документы будет добровольным.

ИСТОЧНИК KP.RU