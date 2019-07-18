2019-07-18T15:35:54+03:00
Общество

Ленинградская область – одна из первых создаст региональный фонд помощи дольщикам

Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.Фото: Александр ГЛУЗ
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Ленобласть создаст региональный фонд помощи дольщикам. До конца 2019 года пилотный проект, на котором можно будет отработать механизмы работы и юридические нюансы, будет запущен.

А пока губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в Дом.рф уже направили график регионального софинансирования. В числе работников фонда будут сами дольщики, у которых есть опыт и квалификация. Они, как никто заинтересованы в создании этого проекта.

«При формировании штата Фонда содействия долевому строительству Ленобласть дала поручение отдавать приоритет самим дольщикам при наличии опыта и квалификации. Фонд по линии дом.рф будет достраивать проблемные объекты региона, планируем завершить его регистрацию к 1 августа, и затем начнётся формирование штатного расписания. Уверен, участники долевого строительства могут стать самыми мотивированными работниками фонда. В дом.рф уже направили график регионального софинансирования: 2019 - 300 млн руб, 2020 - 700 млн руб, 2021 - 1 млрд руб», - привел данные Александр Дрозденко на своей странице в соцсетях.

Отметим, что во вторник 16 июля 2019 года в Москве состоялось расширенное совещание АО «ДОМ.РФ» с администрацией Ленинградской области. Заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин в ходе мероприятия подтвердил готовность региона в максимально короткие сроки воспользоваться теми возможностями по завершению строительства проблемных объектов, которые связаны с полномочиями федеральной структуры АО «ДОМ.РФ» и нововведениями в законодательстве, позволяющими оптимизировать и ускорить необходимые процедуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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